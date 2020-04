Intervistato da Globo Esporte, il difensore della Lazio Luiz Felipe ha ribadito nuovamente il suo obiettivo di continuare a far bene in biancoceleste: "In questi giorni ho letto dell'interesse nei miei confronti di Manchester City e Barcellona, questo è certamente motivo d'orgoglio e segno che sto lavorando bene. Sono molto calmo e concentrato, ora penso soltanto ad imprimere il mio nome nella storia della Lazio".