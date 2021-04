La Lazio potrebbe recuperare un altro titolarissimo dello schieramento di Inzaghi. Si tratta di Luiz Felipe. Dopo l'operazione effettuata lo scorso gennaio alla caviglia, il brasiliano sta intensificando sempre di più il suo lavoro differenziato. Come riporta Il Messaggero stamani, il calciatore potrebbe rientrare addirittura questa settimana in gruppo. Avrebbe infatti messo nel mirino la sfida contro il Milan, anche se per vederlo titolare probabilmente bisognerà attendere le sfide successive.