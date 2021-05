Con la vittoria contro il Genoa la Lazio ha certificato la sua presenza nella bagarre Champions, ma ora è il momento di fare sul serio. Da qui in avanti la squadra di Inzaghi dovrà dare il massimo, già da sabato sera al Franchi contro la Fiorentina, anche perché la rincorsa alla quarta posizione non ammetterà passi falsi. Quest’oggi perciò primo allenamento settimanale per i biancocelesti dopo una giornata di riposo.



LUIZ FELIPE OK - Mix tra tecnica (possesso palla e partitella) e fase atletica (allunghi sui 50 metri). Questo il programma odierno dei biancocelesti. Allenamento quasi completo per Luiz Felipe. Il brasiliano ha saltato solamente la partitella conclusiva, ma si può considerare recuperato. Potrà essere una carta utilizzabile per la gara di sabato sera.



GESTIONE ED ESCALANTE - Gestiti quattro titolari contro il Genoa, ovvero Reina, Marusic, Milinkovic e Lulic. Per tutti questi ultimi niente seduta in gruppo quest’oggi. Ancora assenti Armini e Caicedo. Il giovane difensore al momento è fisso con la Primavera, mentre l’attaccante ecuadoregno è alle prese con i soliti problemi al piede. Si è rivisto invece Escalante. Dopo due settimane lontano dal manto erboso per l’ex Eibar quest’oggi è arrivata la prima seduta differenziata.