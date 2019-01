Luiz Felipe si consola con l'azzurro. Il difensore brasiliano della Lazio è uscito in lacrime dal match con il Napoli al San Paolo. Salterà la partita contro la Juventus, ma potrebbe trovare parziale consolazione in Nazionale.



AZZURRO - Il difensore potrebbe rientrare nel grande progetto di rinnovamento portato avanti da Mancini in azzurro dalla porta di servizio: avrebbe parlato con Di Biagio, come riporta il Corriere dello Sport, sarebbe vicino ad accettare di vestire la maglia dell'Under 21. In arrivo per lui la convocazione, sarebbe pronto a dire sì.