Nel prepartita di Lazio-Roma ecco come si è espresso il difensore biancoceleste Luiz Felipe ai microfoni ufficiali del club capitolino e a SkySport: "Sono molto felice delle cento presenze con questa maglia. Ne voglio altre cento o altre duecento. Sappiamo che il derby è un campionato a parte, per quanto mi riguardo sono molto contento di poter raggiungere questo traguardo in una partita simile. Sono quattro anni che sono qui, cerco di imparare ogni giorno per rimanere al top. Vogliamo fare una bella prestazione anche per i nostri tifosi. Abbiamo una buona opportunità per accorciare in classifica. Ci siamo avvicinati alla gara nel migliore dei modi, vogliamo vincere”



Dopodiché a SkySport: “Siamo consapevoli che le partite nel derby formano un campionato a parte. Per vincere dovremo giocare bene. Tre punti ci permetterebbero di accorciare in classifica, il nostro obiettivo è ottenerli. Ci vorrà la giusta cattiveria".