Riconoscenza e gratitudine. Luiz Felipe su Instagram ripercorrere tutte le tappe della sua avventura in biancoceleste: “Mi ricordo quando arrivai alla Lazio era il 2016 e Diego (il figlio, ndr) non era ancora nato - scrive il brasiliano-. Ero un ragazzo pieno di sogni, e lo sono ancora oggi. Ho sempre saputo l’importanza di credere, lottare e dare il mio meglio. Ho sempre saputo che ogni passo era importante: ho trovato il mio spazio, sono riuscito a giocare, segnare e a vincere”. Insomma, l’ex difensore della Salernitana sottolinea la propria crescita: “Il verdetto del campo è che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, la Champions League che mancava alla Lazio da 13 anni. È stata una stagione intensa, ma positiva - ammette ‘Ramos’ -. Voglio ringraziare Dio, la mia famiglia, la società, i compagni e tutti i tifosi per averci dato la forza di lottare e di spingere i nostri sogni ancora più in là".