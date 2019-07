Luiz Felipe, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, al termine della seduta d'allenamento pomeridiana.



Queste le sue parole: "Sto bene, tra pochi giorni mi unirò nuovamente al gruppo. È un grande piacere ricevere questo affetto dai tifosi biancoceleste, non c'è cosa migliore di svolgere ritiro con i sostenitori al nostro fianco. Devo tornare con il gruppo per farmi trovare pronto e per condurre una grande stagione. Sono pronto a sacrificarmi per questa maglia, sono a disposizione del mister. Abbiamo tanti giocatori duttili e dobbiamo farci trovare pronti da Inzaghi. André Anderson è un grande calciatore, è molto tecnico. Ho parlato con lui e si deve sentire a casa per mostrare le sue qualità. Sono felice che sia qui con noi, se svolgerà un ottimo ritiro potrebbe restare con noi perché è un grande calciatore. A Roma c'è molto caldo, qui invece c'è molta tranquillità e mi piace molto essere ad Auronzo. Non vedo l'ora di tornare sul campo per stare con la squadra: il gruppo lo vedo bene, possiamo svolgere una grande stagione. Per le vacanze sono tornato in Brasile, mio figlio sta crescendo velocemente e mi manca molto. Dobbiamo svolgere un grande campionato e puntare alla Champions League: lottiamo da tre stagioni per questo pbiettivo e dobbiamo prendercela. Ci aspettano tante competizioni ed una finale, se faremo le cose per bene possiamo restare lì perché abbiamo calciatori importanti nella nostra rosa. Sono arrivato e nessuno credeva in me e nessuno mi conosceva, ho acquisito fiducia mostrando il mio valore. Dobbiamo continuare a lavorare per realizzare i nostri sogni".