La Lazio si muove finalmente sul mercato. In queste ore, come riporta Lalaziosiamonoi.it, si starebbe definendo il passaggio dell'esterno sinistro Jordan Lukaku in Premier League. Il Newcastle vorrebbe prendere Lukaku in prestito. La possibile partenza di Lukaku potrebbe decidere anche il destino di Durmisi.



MERCATO LAZIO - L'ex Betis sembrava destinato a tornare in Spagna: il Celta Vigo si era fatto vivo con insistenza sulle sue tratcce, sembra vicinissimo a riportarlo in Liga. Tutto bloccato: la Lazio preferisce cedere Lukaku (come programmato in estate) e dare modo a Durmisi di ritagliarsi uno spazio.