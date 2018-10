Seduta di allenamento mattutina per la Lazio. La squadra biancoceleste prosegue la preparazione in vista del prossimo match di campionato contro il Parma. Sono 11 i nazionali impegnati in questi giorni, agli ordini di Inzaghi si sono mossi quindi solo 12 elementi. A loro si è aggiunto Jordan Lukaku, totalmente recupero e in corsa per tornare in squadra. Domani è prevista amichevole in famiglia contro la Primavera di mister Bonacina alle 10. Inzaghi concederà poi due giorni di riposo, appuntamento a martedì prossimo.