Tra i calciatori della Lazio partiti in prestito nella finestra di mercato estivo-autunnale ce n'è uno che sti sta comportando decisamente bene. Si tratta di Jordan Lukaku, tornato quasi quello del primo anno nella capitale con la maglia dell'Anversa. 23 gare disputate e 4 assist, questi i suoi numeri, decisamente in crescita rispetto agli ultimi due anni. Per questo motivo in Belgio, come riportato da Walfoot.be, stanno seriamente pensando di riscattare il classe '94 per la cifra pattuita con la Lazio. Si tratta di 3,5 milioni di euro.