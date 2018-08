Se la Lazio ha avuto un inizio complicato, anche Lukaku non scherza. Primi mesi di campionato out, preparazione saltata, un brutto infortunio. Il belga ha spiegato in un video il suo problema fisico: si tratta di tendinite bilaterale sul tendine della rotula. Jordan nelle ultime settimane ha svolto una fase di riabilitazione in Belgio, in una clinica che in passato scelse anche De Vrij.



RECUPERO LUKAKU - Ora Lukaku sembra pronto a tornare a Roma. Come riporta il Corriere dello Sport il belga in settimana è atteso a Formello. Tra ottobre e novembre Lukaku dovrebbe tornare a correre in campo: fino a quel momento non farà parte della rosa dei 25 a disposizione di Inzaghi. Al suo ritorno gli farà posto Basta.