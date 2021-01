Contro il Parma serviva una vittoria e questa è arrivata. La Lazio ha portato a casa tre punti, ma soprattutto è tornata a vincere per due gare di fila, exploit finora riuscito una sola altra volta in campionato (Lazio-Bologna 2-1 e Torino-Lazio 3-4 tra fine ottobre e inizio novembre). Contento per le buone risposte emerse dalla sfida del Tardini, Inzaghi però sa che dovrà tenere altissima la concentrazione dei suoi poiché si è entrati ufficialmente nella settimana del derby.



In attesa della stracittadina la Lazio ha ricominciato a lavorare a Formello. Nell'allenamento di scarico odierno si sono visti tutti coloro che non hanno giocato oppure sono subentrati nella seconda frazione al Tardini. Altra ventata di ottimismo in merito alle condizioni di Senad Lulic. Il capitano ha concluso tutta la seduta tecnica segnando anche un gol nella partitella finale. Vicinissimo il suo inserimento in lista al posto di Djavan Anderson. Presente anche Correa.



Il Tucu ha iniziato l'allenamento in gruppo con riscaldamento e torello per poi staccarsi per concludere la seduta tramite un programma personalizzato. Non si è visto invece Fares. Venerdì l’ex Spal si era allenato in maniera differenziata dando buone sensazioni. Infine, assente Strakosha. Ufficialmente il portiere albanese è out per una distrazione al retto femorale della coscia destra, ma sembrerebbe anche aver manifestato qualche “mal di pancia” per l'ennesima bocciatura. Per i titolari scarico in palestra.