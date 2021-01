Continua il percorso di recupero di Senad Lulic. Il capitano della Lazio sta aumentando l'intensità dei propri allenamenti differenziati. Al momento sembra sempre più possibile il suo rientro in lista per fine mese. Eppure, come riportato da Il Corriere dello Sport, l'esterno sinistro bosniaco sta puntando alla prima convocazione stagionale in una partita ricca di significati come il derby, della quale in passato ne è stato protagonista indiscusso. Ce la farà? Parola al campo.