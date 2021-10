Dopo l'intervista rilasciata in Svizzera nella quale Senad Lulic ha parlato anche della sua esperienza alla Lazio, il club capitolino sta pensando ad una festa per l'ex capitano. Come riporta Il Messaggero è questa l'ultima idea della società biancoceleste che non ha ancora concesso un degno saluto all'eroe del 26 maggio, ma solamente a causa della capienza ridotta dello stadio. Pian piano ci si sta avvicinando al 100% (da metà ottobre dovrebbe esserci il via per il 75%). Una volta che l'Olimpico non avrà più limitazioni inizieranno le operazioni per la festa dedicata a Lulic.