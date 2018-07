In casa Lazio è il capitano Senad Lulic a prendere la parola nella prima conferenza stampa della nuova stagione: "Proseguiamo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, il nostro obiettivo è sempre quello di essere uniti sia fuori che dentro il campo. Guardando la stagione scorsa, possiamo dire di essere sulla buona strada. Vogliamo migliorare e stiamo crescendo, ma il campionato italiano non è semplice e non sarà facile riconfermarsi. Solo tutti insieme possiamo dimostrare che siamo una squadra forte".



SUL MERCATO - "Ogni anno le squadre si rinforzano. Sono andati via Felipe Anderson e De Vrij e già sono arrivati nuovi giocatori, ma spero ne arrivino altri. Avendo calciatori forti in squadra possiamo alzare il livello sia in allenamento che in partita. I nuovi? Li ho visti molto motivati, ma chi arriva lo è sempre. La concorrenza fa bene alla squadra".



SULLA PASSATA STAGIONE - "Ci siamo divertiti, abbiamo fatto tanti gol e abbiamo giocato un bel calcio: queste sono le basi da cui ripartire. Cosa non voglio più vedere? Quei cali che abbiamo avuto contro il Salisburgo e contro l'Inter. Dobbiamo essere più forti e non perdere la testa in determinati momenti della partita".



SUI GOL SUBITI - "Se si gioca in modo così offensivo è normale che ci si può sbilanciare un po'. Per non subire tanti gol dobbiamo abbassarci con i quinti, ma se ci abbassiamo troppo siamo meno pericolosi davanti. Dobbiamo migliorare in questo".



SUGLI OBIETTIVI - "Il nostro obiettivo, in questo momento, è lavorare al meglio in questo ritiro. Per parlare delle ambizioni stagionali bisogna capire prima chi siamo e, successivamente, tracceremo i traguardi che vorremo raggiungere. Le prime quattro in classifica si sono rafforzate? Tutte le squadre si possono attrezzare, ma non è detto che acquistare calciatori forti porti la squadra ad esprimersi meglio rispetto alla passata stagione".



SU CRISTIANO RONALDO - "I calciatori forti fanno crescere il livello del calcio in Italia e lui è il migliore al mondo".



SUL RINNOVO - "Sono qui da 8 anni e la Lazio è casa mia, ma ho ancora altri due anni di contratto e adesso è ancora presto per parlare di questo".