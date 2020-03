Buone notizie per Senad Lulic. Dal 12 febbraio, giorno dell'operazione in artroscopia alla caviglia, di Senad Lulic non si sapeva molto: il giocatore è volato in Svizzera, dove si è sottoposto ad un secondo intervento, per eliminare una piccola infezione alla caviglia. Come riporta il Corriere dello Sport, per tre settimane non ha potuto poggiare il piede, ha perso tono muscolare e dovrà affrontare una riabilitazione. Un recupero graduale, a Formello lo aspettano a braccia aperte.



QUANDO TORNA LULIC - Non si sa ancora quando tornerà a disposizione, molto dipenderà dalle sue risposte alla riabilitazione. Quello che è certo, è che a breve verrà ufficializzato il contratto, sarà presto biancoceleste a vita, fino al 2021, a fine carriera. Una scelta importante per il capitano della Lazio, che rimarrà a Formello fino alla fine.