Massimo Maccarone è uno dei calciatori che si è esaltato maggiormente sotto la gestione Sarri ad Empoli. Intervistato da Il Corriere dello Sport, l'ex attaccante ha parlato di diversi temi in ottica Lazio. Ecco come si è espresso sui dettami tattici di Sarri e su Immobile: "4-3-3? Non è detto che utilizzi necessariamente quel modulo. Sarri ha già dimostrato nelle altre piazze di sapersi adattare al tipo di giocatori che trova e penso che farà lo stesso anche alla Lazio".



E continua: "In questi giorni starà valutando la rosa per capire quali siano i punti di forza da valorizzare. A quel punto chiederà ciò di cui avrà bisogno per il sistema di gioco che intenderà fare. Sicuramente la Lazio ha dimostrato in questi anni di essere già composta da grandi giocatori e probabilmente il mister chiederà solo quel tipo di innesti che occorreranno per l'idea che ha in mente».



Su Immobile: "Penso che l'arrivo di Sarri possa essere un grande vantaggio per lui, anche se in questi anni ha già dimostrato di essere un grande attaccante, uno capace di fare tantissimi gol. Credo che adesso possa farne ancora di più, perché il gioco di Sarri porta un centravanti a muoversi il più possibile vicino alla porta".