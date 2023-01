In casa Lazio è ancora indelebile il ricordo della vittoria della Coppa Italia 2013 arrivata grazie a un gol di Lulic in finale contro la Roma. A 10 anni da quel successo, la società ha deciso di celebrare quel trofeo con una maglia speciale che sarà indossata il 28 maggio contro la Cremonese.



Sulla maglia nera con collo a V a tre bande orizzontali, sarà presente la scritta "26/05/2013-26/05/2023" per ricordare i dieci anni da quel gol di Lulic. Per quel giorno i tifosi sperano di poter riabbracciare il loro ex capitano, che oggi sta facendo l'iter per prendere il patentino da allenatore.