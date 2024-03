Lazio, mai così tante sconfitte in stagione per Sarri. Il tecnico si gioca tutto nei prossimi mesi

Sarri si gioca il futuro in 11 giornate. Dopo l'attestato di fiducia della società, ribadito ieri con una nota ufficiale del club, il tecnico ha ora il compito di far risalire la china alla Lazio e riscattare, con un finale di stagione in crescendo, un'annata di risultati altalenanti in Serie A. Era dai tempi della guida tecnica di Ballardini (stagione 2009-2010) che i biancocelesti non avevano perso così tante partite in campionato (11 ko) su 28 giornate. E per trovare un dato peggiore allo stesso punto del calendario bisogna andare indietro addirittura di 30 anni. Il quarto posto è a 11 punti di distanza, ma per la Champions League quest'anno potrebbe bastare anche la quinta piazza, distante per ora solo 7 punti. Tanti, ma se i biancocelesti ripetessero lo stesso finale della passata stagione con 8 vittorie negli ultimi due mesi di campionato, non sarebbe impossibile recuperare sulle concorrenti.



Per Sarri si tratterebbe anche di un riscatto personale. il ko col Bayern è stato il terzo consecutivo e da quando siede sulla panchina della Lazio è la prima volta che il tecnico toscano infila un filotto così negativo. Inoltre le sconfitte totali in stagione sono 15, tra campionato e coppe: un numero record per lui. Lotito non ha nessuna intenzione di esonerarlo, come è chiaro anche dalle parole del comunicato di ieri, ma a fine anno delle riflessioni verranno fatte, anche sulla base dei risultati che arriveranno. C'è peraltro una Coppa Italia ancora da onorare, con una semifinale con la Juventus e una eventuale finale contro Fiorentina o Atalanta. Una vittoria potrebbe rivalutare, almeno in parte una stagione fin qui sottotono (escludendo il percorso comunque apprezzabile in Champions), rispetto alle aspettative.