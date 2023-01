Tre giocatori della Lazio non hanno mai segnato al Milan. Ha dell'incredibile la statistica che riguarda Milinkovic, Felipe Anderson e Zaccagni nei match contro i rossoneri. Dal 2015 a oggi il serbo ha fatto gol almeno una volta a tutte le altre big del campionato: la sua preferita è l'Inter, alla quale ha rifilato cinque reti in otto stagioni. Poi due alla Juventus, tre alla Roma e una al Napoli. Ci si possono aggiungere anche le svariate marcature contro Atalanta e Fiorentina in questi anni, per allargare il discorso a tutte le principali squadre italiane. Il diavolo invece è rimasto la sua bestia nera, ma almeno nel suo caso sono almeno arrivate comunque 3 vittorie con lui in campo.



Per gli altri due al contrario non c'è mai stato neanche un successo contro il Milan. Felipe Anderson lo ha affrontato 11 volte, Zaccagni 7, tra Lazio e Hellas, ma entrambi non hanno mai gioito. Domani quindi sarà l'occasione per tutti e tre di sfatare questo tabù.