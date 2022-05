Si attendono i saldi per il riscatto di Muriqi e Vavro. Il Maiorca e il Copenaghen vorrebbero trattenere i due calciatori di proprietà della Lazio, ma chiedono uno sconto sul cartellino. 12 milioni la richiesta biancoceleste - pattuita a gennaio con gli spagnoli - per l'attaccante, 9 per il difensore, che in Danimarca ha ritrovato il sorriso dopo due anni ai margini della rosa a Roma. Il Pirata, dal canto suo, ha contribuito alla salvezza del club delle Baleari. Entrambi resterebbero volentieri lontani da Formello, dove non sono riusciti ad esprimersi al meglio.



Fuori dal progetto tecnico di Sarri, la società capitolina dovrebbe in ogni caso pensare ad una nuova sistemazione per i due calciatori, qualora non si trovasse un accordo. Lotito e Tare però non vogliono svendere. Puntano al contrario a monetizzare il più possibile dalla cessione, per racimolare altri fondi da reinvestire sul mercato. Forse però si dovranno accontentare di incassare un po' meno del previsto, per non dover risolvere due problemi in più riguardo gli esuberi.