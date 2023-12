Sarri prova un vecchio rimedio per curare il mal di gol. Come riporta il Messaggero l'allenatore della Lazio sta pensando di riproporre Felipe Anderson falso 9. Un tentativo per revitalizzare un attacco che fino a qui ha mostrato più di qualche criticità con la sola alternanza dei due centravanti Immobile e Castellanos.



Lo spostamento del brasiliano consentirebbe di inserire un elemento in più sugli esterni, come Isaksen o Pedro, per dare maggiore imprevedibilità alla manovra. Già contro l'Inter questa potrebbe essere una chiave tattica che la Lazio metterà in campo (difficile dall'inizio, più probabile a partita in corso, ndr)