Felipe Anderson è ancora in attesa di un rinnovo contrattuale che gli era stato promesso la scorsa primavera e che invece non si è ancora materializzato. L’attuale accordo tra Anderson e la Lazio, tra l’altro, scade al termine di questa stagione. Se il club non si sbriga, scrive La Gazzetta dello Sport, c’è il rischio che il giocatore possa andar via a parametro zero a giugno. Pur di tornare alla Lazio, Felipe aveva detto sì al taglio dell’ingaggio che aveva con il West Ham, accettando uno stipendio da 2,5 milioni annui. Il rinnovo dovrebbe garantirgli un ritocco dell’ingaggio fino a 3 milioni.