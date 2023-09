Presentazione ufficiale di Christos Mandas oggi a Formello. Il giovane portiere della Lazio, prelevato a fine agosto dall'Ofi Creta, per 1 milione e 300mila euro, per questa stagione ricoprirà il ruolo di terzo alle spalle di Provedel e Sepe. La società biancoceleste però crede molto nella sua futura crescita (è un classe 2001) e proprio questa fiducia ha spinto il ragazzo ad accettare il trasferimento a Roma.



Queste le sue parole ai cronisti presenti in sala stampa, nel centro tecnico del club capitolino:

"Sono felicissimo di poter lavorare con Provedel e Sepe. Personalmente tra i portieri del passato ho ammirato tantissimo Buffon. So giocare bene con i peidi e so di essere arrivato in un grande club internazionale. Puntiamo a conquistare più trofei possibili. Sia il mister sia l'allenatore dei portieri mi hanno fatto capire che volevano che io restassi. Non credo che giocando meno possa fermarsi la mia crescita. Ogni giorno lavoro e vedo migliroamenti continui. Sono qui per dare il massimo. L'anno scorso è stato un ottimo anno per me. Avevo altre offerte, ma quando è arrivata la Lazio non ho aspettato oltre. Ho accettato di venire qui subito, per avere il tempo di adattarmi e migliorare tantissimo. Ora che sono qui vedo che la Lazio è ancora più grande di quello che appare da fuori".