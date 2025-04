Lazio, Mandas: "Fumogeno? Ho sentito calore alla schiena, ho avuto paura"

Il portiere della Lazioè stato protagonista di un brutto episodio in occasione del match contro il Genoa, valido per la 33esima giornata di Serie A. Nel corso del primo tempo, il numero uno biancocelestee provenienti dal settore del “Ferraris” occupato dai sostenitori rossoblù.Non paura, nel calcio non esiste. Però quando ero vicino alla linea temevo potessero lanciarmi altre cose. La mia testa è rimasta comunque sempre dentro la partita”, ha dichiarato Mandas in conferenza stampa al termine della partita.Per effetto di queste intemperanze provocate dai tifosi del Genoa, la partita di “Marassi” è stata interrotta per qualche minuto, dopo che l'arbitro Ayroldi ha determinato l'interruzione per consentire allo staff medico della Lazio di sincerarsi delle condizioni del suo giocatore.