Lazio, Mandas: "Ho un bel rapporto con Provedel. Baroni? La mia crescita è merito suo"

Lunga intervista a Il Tempo per. Il portiere dellasi è raccontato in ogni suo aspetto, dalle caratteristiche fisiche e tecniche, agli aspetti ancora da migliorare: "Sono alto 1 e 87, ma se allungo le braccia raggiungo l'estensione anche di chi è più alto di me. So che devo lavorare sul gioco con i piedi: prima di venire alla Lazio non mi veniva richiesto particolarmente, qui invece è importantissimo". Intanto però in stagione è riuscito a soffiare il posto da titolare a Provedel in biancoceleste. "Con lui ho un bellissimo rapporto - spiega il portiere greco - ma la mia crescita è merito dei preparatori e di Baroni".

Proprio parlando dell'attuale tecnico Mandas ha spiegato così come è evoluta la sua parabola in biancoceleste: "Non mi ha detto niente, ho capito che serviva il mio aiuto e ho cercato di farmi trovare pronto. Cinque minuti prima della riunione tecnica, prima della gara contro l'Atalanta, mi ha chiamato per dirmi che avrei giocato". Una sorpresa per lui in primis, quindi. Da quando è a Roma il portiere ex Ofi Creta ha cambiato già tre allenatori. Sarri e Baroni sono però quelli che hanno maggiormente lasciato il segno su di lui: "sull'attaccante, ma per entrambi la costruzione del portiere è molto importante".

Mandas ha parlato anche del suo futuro: "Quando mi ha chiamato la Lazio non ci potevo credere. Ero troppo felice. Ho sentito da subito una connessione forte con questo ambiente.Il centro sportivo è bello, lo stadio è bello, i tifosi sono belli,Sono in un grande club".