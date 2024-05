Lazio, Mandas: "La nazionale è un traguardo incredibile per me. Ringrazio il club per avermi aiutato"

Christosè stato tra le rivelazioni più liete della stagione dellaIl portiere greco ha sostituito Provedel per due mesi e ha mostrato qualità importanti che gli hanno pure fatto guadagnare la convocazione in Nazionale. "È la mia prima chiamata con la nazionale maggiore - ha detto, emozionato, ai microfoni dei media ufficiali biancocelesti, alla vigilia della gara di domani contro il Sassuolo - Sono molto felice ed emozionato.".La stagione però al livello di squadra non è stata esaltante. Domani per il club capitolinodavanti al proprio pubblico e Mandas assicura che tutti nel gruppo ci tengono a salutare al meglio i tifosi prima di pensare alla prossima annata.

"Per noi è stata una stagione difficile perché non siamo riusciti a confermarci nelle prime posizioni. Adesso però dobbiamo terminare con una vittoria contro il Sassuolo per salutare al meglio i nostri tifosi.e poi provare a segnare altri gol per mettere al sicuro il risultato. Mi aspetto una partita difficile ma vogliamo chiudere il torneo vincendo in casa".