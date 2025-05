Lazio, Mandas: "Sono in un grande club dove voglio rimanere a lungo"

Getty Images

, come una finale. Così l'ha presentata il portiere della, parlando ai media ufficiali del club: "Sarà importante vincere, anche grazie all'aiuto dei nostri tifosi. Siamo pronti per questa partita".La corsa Champions coinvolge quest'anno tante squadre fino alla fine e per questo Mandas ha sottolineato che anche le prossime due gare della Lazio, contro Inter in trasferta e Lecce in casa, saranno decisive: "Tutte le partite da qui alla fine del campionato saranno difficili; dovremo fare del nostro meglio". Vincere lo scontro diretto contro la Juventus però peserebbe parecchio. La squadra lo sa e proprio per questo ora il focus, aggiunge ancora l'estremo difensore biancoceleste, è tutto sulla gara di domani: "Penseremo a una gara alla volta, a partire dal big match contro la Juventus".

Mandas ha ormai definitivamente presoil posto da titolare, togliendolo a Provedel. La sua idea è quella di diventare sempre più protagonista nel prossimo futuro: "Sono felice, essere qui è un sogno. Ogni giorno lavoro per dare il massimo,". C'è comunque un rapporto di grande stima professionale e non solo tra il greco e gli altri colleghi di reparto: "lo, Ivan e Furlanetto siamo come fratelli: lavoriamo e parliamo tanto insieme. Questo ci fa crescere, insieme oviamente al lavoro dello staff. Quando scendo in campo io, aiuto Provedel e viceversa. Vorrei sottolineare anche l'importanza di Alessio, anche se non gioca, perché è un grande portiere".

ha parlato anche dei poriteri che in passato hanno vestito le maglie di"Alcuni portieri purtroppo non li ho vissuti per motivi temporali. Penso a Zoff, uno degli idoli di mio padre, e a Peruzzi. Tante persone mi dicono spesso che siamo simili, spero di poter raggiungere anche solo la metà di quanto ha ottenuto Angelo in carriera. Cito anche Marchetti, ci sono stati davvero tanti grandi interpreti nel mio ruolo".