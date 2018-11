Mano leggera nei confronti di Simone Inzaghi. Attimi concitati a fine partita tra il mister della Lazio e Banti: la sua risposta all'espulsione è diventata quasi virale tra i tifosi biancocelesti, ma poteva costargli cara. Il tecnico se l’è cavata con una sanzione di 5 mila euro (con diffida). Il direttore di gara, in pieno recupero, lo ha invitato ad abbandonare il campo per essere uscito dall’area tecnica: Inzaghi avrebbe sostanzialmente rifiutato, in un primo momento, l'espulsione, per poi dirigersi verso gli spogliatoi. A partita terminata sono arrivate le scuse a Banti, di cui avrebbe tenuto conto il giudice sportivo. Inzaghi sarà in panchina contro il Chievo domenica.