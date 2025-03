Lazio, mano pesante dell'Uefa: due giornate di squalifica a Rovella e prossima trasferta vietata

Getty Images

Mano pesante dell'Uefa nei confronti della Lazio. E' arrivato il responso sulle squalifiche di Rovella e Gigot, nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen: due giornate per il centrocampista biancoceleste.

STANGATA - Il numero 6 di Baroni aveva ricevuto il cartellino rosso diretto per un fallo al 77' ai danni di Sulc e l'Appeals Body dell'Uefa ha ritenuto di dargli due giornate per "fallo antisportivo grave: gamba molto alta, testa colpita in pieno". Oltre al ritorno con il Viktoria Plzen, Rovella salterà anche l'eventuale andata dei quarti di finale contro una tra Olympiacos e Bodo Glimt, che all'andata ha vinto 3-0, oppure la prima giornata della prossima stagione europea. Una sola giornata per Gigot, che aveva ricevuto l'espulsione al 93'.

DIVIETO - Oltre alle due squalifiche è arrivato anche il divieto, per i tifosi della Lazio, di partecipare alla prossima trasferta europea a causa del comportamento razzista e/o discriminatorio dei tifosi biancocelesti in occasione dell’ultima trasferta a Plzen. E, in più, la Lazio ha ricevuto una multa da 30.000 euro. In caso di passaggio del turno, quindi, niente trasferta ad Atene (Olympiacos) o a Bodo (Bodo Glimt).