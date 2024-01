Lazio, manovre in vista anche per la porta: deciso il futuro di Sepe e Mandas

La Lazio si guarda intorno anche per la porta. Non è un'urgenza nel mercato di gennaio, vista l'affidabilità di Provedel, ma a giugno con tutta probabilità Sepe andrà via e Mandas sarà mandato in prestito per farsi le ossa in campo. Lo scrive oggi Il Messaggero che sottolinea quindi come il ds Fabiani sia all'opera in vista della prossima stagione per trovare un profilo ideale nel ruolo di secondo portiere.



Il club biancoceleste in realtà per il futuro punta forte sul giovane greco Mandas, prelevato dall'Ofi Creta l'estate scorsa. Ma il classe 2001 ha bisogno di giocare per fare esperienza. Sepe invece è solo in prestito dalla Salernitana dalla quale comunque si svincolerà a fine stagione.