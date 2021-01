Si avvicina Genoa-Lazio, la prima sfida del 2021 per i biancocelesti. Marassi è uno stadio importante per Luis Alberto. Lì il Mago segnò il suo primo gol con l'aquila sul petto. Eppure il Ferraris piace molto anche ad un altro calciatore biancoceleste, senza ombra di dubbio il più rappresentativo. Si tratta di Ciro Immobile. Il bomber della Lazio ha un ottimo rapporto con Marassi (tra l'altro un suo ex stadio visto che ha giocato col Genoa). Il Ferraris è l'impianto dove ha segnato più gol in trasferta, ben 9, tanti quanti ne ha segnati alla formazione rossoblu. Non c'è dubbio che la Lazio spera che già oggi pomeriggio il proprio bomber possa toccare la doppia cifra.