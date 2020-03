Da campioni della Copa del Rey giovanile fino ad oggi: il quotidiano sportivo spagnolo Marca celebra i 25 migliori canterani del Siviglia. Dopo aver passato in rassegna i migliori prodotti della Masia, la celebre scuola calcio del Barcellona, e del Real Madrid, ora tocca al Siviglia.



LUIS ALBERTO LAZIO - In una lunga rassegna giocatore, per giocatore, tra chi è andato a giocare in Polonia, chi ha continuato in Spagna, in quella rosa di ragazzini c'è il miglior assist-man di questa Serie A, il centrocampista della LazioLuis Alberto. Capitano di quel Siviglia, trovò il debutto a 18 anni in prima squadra, prima di cominciare la sua carriera professionistica, che lo ha portato prima al Liverpool, poi, dopo un paio di prestiti, alla Lazio, dove ha trovato la sua definitiva consacrazione, diventando uno dei migliori centrocampisti della Serie A.