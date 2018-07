La Lazio si muove sul mercato e con l'arrivo di luglio saluta i giocatori in scadenza, da Djordjevic (che passa al Chievo) e Federico Marchetti, che ha firmato con il Genoa. L'oramai ex portiere biancoceleste era uscito dai radar, sembrava totalmente fuori dal progetto tecnico di Inzaghi, che ha puntato, insieme alla società, su Strakosha.



MARCHETTI LAZIO - Il rapporto tra Marchetti e i tifosi della Lazio è sempre stato buono, per questo il portiere di Bassano del Grappa li ha salutati su Facebook: "Quando ci si lascia non servono molte parole se non GRAZIE! Grazie a tutti quelli che mi hanno fatto sentire a casa, fin dal primo giorno e per 7 lunghi anni. Grazie a tutti voi tifosi Laziali, non vi scorderò mai... sarò per sempre il vostro TARZAN! Anche se quest’ultimo anno non é stato dei più positivi, volevo ringraziare la società S.S. Lazio per avermi dato la possibilità di vestire questa maglia così importante. Sono stati anni indimenticabili. Purtroppo nella vita, anche le cose più belle a volte finiscono. Ora é tempo di una nuova esperienza ma di una cosa sono certo: il mio cuore rimarrà per sempre legato a questi colori... "