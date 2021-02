In attesa di, l'ex calciatore biancoceleste oggi telecronista e opinionista Dazn, Darioha parlato a Il Messaggero del match di San Siro. Ecco come si è espresso: "I biancocelesti possono fare risultato a San Siro,. Mi sembra di rivedere in questa gara un po' quel Juventus-Lazio gol di, mi aspetto una situazione simile. E se accadrà, la Lazio è capace di volare e sorprendere tanti, fino alla fine"."A quel punto l'entusiasmo e la consapevolezza farà la differenza., non so perché, ma quando si mette in testa di giocare a pallone, poche squadre riescono a tenere il ritmo del gioco e della qualità dei biancocelesti. La strada è lunga, mancano tante partite, ma per la Champions, se continua così, non ci saranno problemi, credo che possa aspirare a qualcosa di più"..E continua: "In un certo senso. E questa può essere un'arma devastante. Risalire da sotto non è facile, ma è possibile, soprattutto in un campionato come questo"."Non credo ce ne siano molte. I nerazzurri sono più leggibili come squadra, i biancocelesti imprevedibili. Le difese si equivalgono, l'attacco pure, più fisico con Lukaku, più tecnico per certi versi con Immobile. È in mezzo al campo la differenza, ed è a vantaggio della Lazio, perché c'è. Certo che no, a parte la gara di domenica, la Lazio dovrà fare attenzione quando ripartirà la Champions. Lì, Inzaghi dovrà essere bravo a dare equilibrio e gestire le forze dei giocatori. Se ci riuscirà, ne vedremo delle belle, anche se io sarei più concentrato sul campionato".