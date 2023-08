Situazione particolare alla Lazio per Marcos Antonio. Pur apprezzandone le qualità tecniche Sarri ha fatto capire al centrocampista brasiliano che nelle gerarchie parte parecchio dietro, soprattutto se arriverà un nuovo regista. Per la società è sul mercato, anche se è arrivato solo un anno fa dallo Schakhtar per 10 milioni di euro. Il calciatore però ha detto di non avere alcuna intenzione di andare via. Sta bene a Roma e, a meno che non gli si presenti una possibilità di ulteriore crescita personale e professionale, lui vorrebbe restare in biancoceleste. Offerte reali per la verità non ne sono arrivate in questi mesi. Se quindi non ci saranno improvvisi cambi di scenario Marcos Antonio resterà a Formello a cercare di far cambiare idea a mister Sarri e provando a ritagliarsi spazio nei tanti impegni che dovrà affrontare la squadra quest'anno tra campionato e coppe.