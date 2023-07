Marcos Antonio resta sul mercato per la Lazio, ma al momento di offerte concrete ne sono arrivate poche. Il centrocampista brasiliano intanto si sta preparando al meglio per la nuova stagione ad Auronzo. Se dovesse restare, vuole farsi trovare pronto da subito e mettersi a disposizione del mister. Dopo un anno di lavoro agli ordini del tecnico toscano, non è escluso che arrivi per lui una vera occasione in biancoceleste.



IL RITIRO - "Queste settimane stanno andando bene, sono felice di come sto lavorando. I ritiri sono sempre importanti per ritrovare la condizione fisica. Il calcio italiano è stata una cosa nuova per me e adesso sto lavorando per crescere e fare il meglio per aiutare la squadra. Devo migliorare sotto l'aspetto fisico e affinare i movimenti tattici, crescere è sempre importante per me".



COMPAGNI - "Felipe Anderson Mi ha aiutato moltissimo, è una persona importante per me, stiamo sempre insieme, parliamo spesso. Sono felice di avere sia lui sia Maximiano".



EMOZIONI - "L'emozione di giocare in Champions è grande, è tutta un'altra cosa. Io l'ho giocata con lo Shakthar e ora lo farò con la Lazio. Fare gol o assist è sempre bello, però i gol ti regalano sempre qualcosa di importante emotivamente. Il primo gol con questa maglia l'ho aspettato tanto tempo.



SARRI - "Lavorare con Sarri è facile perché lavora molto sulla parte tattica e ci aiuta tanto. So che devo crescere tanto qui. Posso giocare da mezzala o da regista, l'ho già fatto in passato".