Marcos Antonio attende il via libera per sbarcare in biancoceleste. Il centrocampista dello Shakhtar si trasferirà alla Lazio per 9 milioni di euro. L'accordo è stato già trovato, per i prossimi cinque anni sarà lui il nuovo play, prendendo il posto di Lucas Leiva.



Il classe 2000, scrive il Corriere dello Sport oggi, freme per iniziare la nuova avventura e vuole farsi trovare pronto. Anche a causa dello scoppio della guerra, di fatto non gioca da dicembre scorso. In queste settimane ha però già iniziato a lavorare per ritrovare la miglior forma fisica, in attesa di trasferirsi a Roma, sostenere le visite mediche e aggregarsi da subito al gruppo, che partirà per Auronzo agli ordini di Sarri.