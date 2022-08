Presentazione ufficiale di Marcos Antonio a Formello. Queste le parole del nuovo centrocampista della Lazio in conferenza stampa oggi:



GRANDE GIOIA - "In Ucraina il momento è stato difficile ma non voglio parlare ora della guerra. Essere qui è una grande gioia e mi sento bene anche dal punto fisico adesso. Sono felice di far parte di una squadra forte. Ho scelto la Lazio appena ho ricevuto la chiamata. Si tratta di un grande club e ho accettato subito"



TANTI RUOLI - Sono a disposizione del tecnico e farò quello che mi chiederà. Mi ispiro a Leiva, ma anche a Hernanes. Ho parlato con Lucas e gli ho detto che avrei preso il suo numero. Il calcio italiano è di grande livello e so che posso fare bene. Il nostro obiettivo è arrivare in Champions. Io posso giocare in tanti ruoli, farò quello che mi chiede il mister. I compagni hanno grande qualità e per lui scegliere sarà una grande responsabilità”.