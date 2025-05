Lazio, Mario Gila resta nel mirino del Milan. Valigie pronte per Provedel

AFP via Getty Images

Non sembrano aver sortito l'effetto sperato le parole didi pochi giorni fa. Il ds dellaha detto a chiare lettere che i gioielli biancocelesti non saranno venduti alle dirette concorrenti in Italia. La società intende anzi portare avanti progetto tecnico trattenendo proprio i propri pezzi migliori e tra questi rientraIl difensore centrale spagnolo è corteggiatissimo in giro per l'Europa, ma anche in Italia c'è una squadra che pare non rassegnarsi all'idea che la Lazio non voglia cedere giocatori a una direttta rivale: si tratta dele.

Gila, classe 2000, con anche due gol all'attivo quest'anno tra campionato ed Europa League, è uno dei profili che piacciono di più a Milanello, dove però si monitorano anche Mosquera, De Winter e Solet. Il futuro del centrale biancoceleste comunque è tutt'altro che scontato.che vanta anche una sorta di corsia preferenziale se decidesse di riportare a casa il difensore creciuto nella propria cantera.

Altro profilo che potrebbe lasciare Formello in estate èIl portiere èin questo finale di stagione comunque poco brillante per l'estremo difensore ex Spezia. La Lazio lo valuta circae su di lui si è già registrato l'interesse di Udinese, Como e Torino. La sua cessione (con relativa plusvalenza) peraltro aiuterebbe la Lazio a sistemare i conti in ottiva indice di liquidità e per l'ulteriore abbassamento, previsto dalle norme Uefa, del rapporto tra spese e ricavi al 70%. Per club come la Lazio diventa perciò fondamentale tenere sotto controllo il monte ingaggi.