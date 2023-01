Giovanni Martusciello, vice allenatore di Maurizio Sarri alla Lazio, è intervenuto a Dazn prima della gara con il Milan: "Ci aspettiamo continuità nelle prestazioni, ci siamo preparati nella maniera giusta e speriamo di fare meno errori del Milan. Quali assenze peseranno di più? Ogni partita racconta una storia differente, al di là del condizionamento da cui si proviene. Abbiamo un'assenza importante come quella di Ciro Immobile, leader indiscusso e bomber incredibile: un giocatore straordinariamente forte. Staremo attenti a non far prevalere questa assenza".