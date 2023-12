Dopo la vittoria risicata dellasul Cagliari,, vice di Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:"Abbiamo vinto una partita difficile, nonostante siamo passati in vantaggio velocemente, anche a livello numerico. Nell'arco di un campionato ci sono partite in cui si fa più difficoltà e questa è una di quelle perché due giorni fa veniamo da una prestazione di livello contro il Celtic. E sappiamo quali sono le energie che si sprecano in quel tipo di competizioni. Siamo contenti del risultato, meno della prestazione. Ci teniamo stretti i tre punti che ci permettono di guadagnare terreno, sperando di ritrovare posizioni migliori. Luis Alberto? Da valutare, non abbiamo avuto modo di confrontarci con lo staff medico. Vediamo domani mattina all'allenamento come risponde lui a determinate cose"."Rispetto all'esordio di due mesi fa va molto meglio. Il ragazzo comincia a comprendere l'italiano e a capire i movimenti da fare nella fase di non possesso. Ha le qualità giuste per risaltare il nostro tipo di gioco, soprattutto le sue qualità individuali. È un ragazzo che si mette a disposizione, è sereno. Sbaglia come tutti i suoi compagni di squadra ma ha la personalità per superare momenti difficoltosi. Ci darà ulteriori soddisfazioni, è un ottimo profilo. Si fa affidamento sulle sue prestazioni"."Il mio giudizio è che si fa un po' di confusione. La squadra dell'anno scorso fa parte dell'anno scorso: c'erano squadre differenti e noi eravamo una squadra diversa. Quest'anno apparteniamo a un campionato completamente differente e ci sta dicendo altre cose. I ragazzi stanno cercando di andare a colmare delle difficoltà che si presentano nell'arco di un campionato. Non si può rapportare quello che si faceva lo scorso anno con quello che si fa quest'anno. Se li rapportiamo è chiaro che siamo tremendamente in difetto. Però le annate prendono una direzione e dobbiamo essere bravi noi a incanalarle nella direzione giusta. Di partite come quella di oggi ne ho viste tante, le partite si vincono anche 1-0 soffrendo. Poi verrà il giorno in cui ci si diverte con più semplicità"."In Champions l'obiettivo è quello di vincere tutte le partite anche se non dipende solo da noi, c'è anche la forza degli avversari. Noi ci proviamo. Ci sono difficoltà come la partita per la bravura del Cagliari. È stato bravo Provedel a tenerci in piedi e a regalarci questi 3 punti. A fine anno si tireranno le somme”.