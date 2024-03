Lazio, Martusciello precisa: 'Mai pronunciato parole contro squadra, società o Sarri'

Arrivano le prima parole di Giovanni Martusciello da allenatore della Lazio. E servono per fare chiarezza sull'accettazione dell'incarico al posto di Sarri, spegnendo sul nascere alcune voci diffusesi in mattinata. Con una nota sul sito ufficiale biancoceleste il nuovo tecnico ha voluto specificare che, in merito ad alcune ricostruzioni apparse in mattinata su un quotidiano: “Non ho mai pronunciato parole che potessero andare contro la squadra, contro Sarri, di cui ho profonda stima, o altre componenti. Ho semplicemente dato la mia disponibilità alla Società, che mi ha prospettato questa possibilità. Non si può sminuire il lavoro che è stato portato a termine finora, così come nessuno potrà minare l’impegno che d’ora in poi verrà ulteriormente profuso”.



Il rifermento è in particolare a quanto riportato questa mattina dal Messaggero. Tra i retroscena viene raccontanto anche che la decisione di Martusciello di accettare la nomina sarebbe scaturita dal non voler darla vinta ai calciatori. A Sarri però, sempre stando a quanto scritto sul giornale, questa scelta non sarebbe affatto piaciuta. Ricostruzione in ogni caso smentita dalle parole pubblicate questo pomeriggio dal club.