Con Maurizio Sarri in tribuna per squalifica, tocca a Giovanni Martusciello analizzare la vittoria per 2-0 sul campo del Sassuolo. Il vice allenatore della Lazio ha dichiarato nel dopo-partita: "Siamo straordinariamente contenti della prestazione, soprattutto nel primo tempo. Non dimentichiamoci che loro hanno vinto contro Juventus e Inter. A inizio stagione avevamo perso la solidità difensiva, ma ci siamo ritrovati da almeno una ventina di giorni. Ho sentito Sarri, anche lui è entusiasta per il risultato, ma soprattutto per la prestazione della squadra".



"Luis Alberto non vorrebbe mai uscire dal campo, oggi pomeriggio mi aveva detto di non azzardarmi a sostituirlo... Ma rientra nel personaggio, anche se a volte va al di fuori".