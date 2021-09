Con Maurizio Sarri squalificato, tocca al suo vice Giovanni Martusciello analizzare il pareggio della Lazio a Torino: "Sono soddisfatto per la prestazione e per l'impegno in una gara complicata contro una squadra forte. Abbiamo commesso una disattenzione sul gol, ma abbiamo reagito".



"Immobile vorrebbe vincere tutte le partite, non dobbiamo andare dietro all'opinione della gente. Sono stati fatti dei piccoli passi in avanti, ma abbiamo ancora enormi margini di miglioramento. La difesa sta facendo bene di reparto, paghiamo a caro prezzo gli errori individuali. Per il sarrismo non è una questione di tempo, l'importante è che i concetti vengano assimilati dai ragazzi che stanno dando grande disponibilità. Anche se giocando ogni tre giorni è difficile lavorare".