La Lazio vince 4-0 con lo Spezia, conquista la terza vittoria di fila dell'era Sarri, senza subire gol, e sale a -3 dal Napoli. Nel post partita, il vice di Sarri - che era squalificato - Martusciello sorride commentando la gara: "Ottima partita. Venivamo da una sosta, era una gara pericolosa e piena di insidie. Siamo stati bravi anche a soffrire, soprattutto sul 2-0 - ha detto a Sky - Siamo soddisfatti perché premia il lavoro che stiamo facendo da luglio, ma siamo ancora in una fase iniziale e di acqua sotto il ponte deve passarne. Abbiamo fatto passi in avanti enormi, ma la stagione è ancora lunga. Il campo? L'erba era ancora fresca e alcune volte il pallone diventava insidioso, ma in altre occasioni abbiamo giocato con un campo disastrato".



DIFESA TOP - "Per preparare questa partita Sarri ha detto che si diverte a vedere la squadra mentre si allena, anche nelle partitelle c'è sempre grande intensità e nonostante tutto finiscono 0-0. E' chiaro che da qui alla fine prenderemo gol, ma ora dobbiamo esaltare la squadra che sta facendo una grande fase difensiva. Cancellieri? Oggi è entrato Pedro perché in questi giorni si è allenato più tempo con noi, ma Matteo è un ottimo giocatore e avrà tempo di mettersi in mostra con continuità. Sa fare bene l'attaccante esterno, e ha le caratteristiche per fare la punta centrale".