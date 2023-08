Dopo la falsa partenza a Lecce, la Lazio domani va a caccia dei primi tre punti stagionali. All'Olimpico arriva il Genoa neopromosso. I biancocelesti vogliono riscattare il ko per 1-2 subito in rimonta al Via del Mare. A testimoniarlo ci sono anche le parole di Adam Marusic che alla vigilia del match ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media ufficiali del club capitolino:



RISCATTO - "Ci aspetta una gara importante. Sarà la nostra prima partita in casa e vogliamo vincere. Il debutto contro il Lecce non è andato come speravamo, per questo faremo di tutto per conquistare i tre punti davanti ai nostri tifosi. Domenica scorsa non siamo stati concentrati nei cinque minuti passati tra i loro due gol. Purtroppo è andata così, ma questa settimana abbiamo lavorato bene e siamo pronti per la partita contro il Genoa".



VETERANO - "Sarri, da quando è arrivato, mi ha aiutato e insegnato tanto. So che festeggerà le 100 partite da allenatore della Lazio contro il Genoa: gli faccio i complimenti. Io sono davvero orgoglioso di essere qui, questo è il mio settimo campionato in biancoceleste e come ogni anno darò tutto per questa maglia. Spero che possa arrivare molto presto anche un mio gol., ma la cosa più importante è aiutare la Lazio a vincere più partite possibili".