Duecento presenze con laper. Il laterale difensivo biancoceleste ha raggiunto la cifra tonda giovedì scorso, in Coppa Italia contro il Bologna. Oggi sui social ha voluto celebrare l'importate traguardo personale raggiunto, con un post al quale sono arrivati numerosi commenti da parte di amici e compagni. Tra i messaggi di complimenti è spuntato anche quello di un ex comecon le emoji a forma di corona.Dal 2017 a oggi il montenegrino - che esordì con la vittoria in Supercoppa contro la Juventus all'Olimpico -(9 in A e 1 in Europa League)., dove il più vicino da agganciare è Ledesma con 318 apparizioni, raggiunto peraltro da Milinkovic proprio giovedì scorso. In vetta c'è sempre Stefan Radu a quota 426.