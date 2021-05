In attesa del fischio d'inizio di Roma-Lazio, Adam Marusic ha parlato ai microfoni ufficiali della squadra biancoceleste. Ecco come si è espresso il calciatore montenegrino: "Abbiamo preparato bene questa partita, è una sfida più importante delle altre, vogliamo vincere, all’andata ci siamo imposti 3-0 ma il confronto di questa sera sarà più difficile rispetto ad un girone fa. Vedremo cosa accadrà. La Roma sarà più offensiva, il confronto di oggi è importante per loro, sono reduci da un campionato difficile. Il derby conta più di tutte le altre partite, per noi come per i nostri tifosi".