Adam Marusic è stato tra i migliori calciatori dell'ultima stagione in casa Lazio. Un rendimento cresciuto in maniera tale da far lievitare la sua valutazione. Al momento il club lo valuta intorno ai 30 milioni di euro, ma prima di pensare ad un eventuale cessione la Lazio sta puntando al rinnovo di contratto del montenegrino poiché è in scadenza nel 2022. Secondo quanto riportato da Repubblica però, al momento c'è molta distanza tra la richiesta di Marusic (percepisce 900mila euro) e la proposta del club. Nei prossimi giorni verranno intensificati i contatti tra le parti. Nel frattempo almeno quattro club rimangono alla finestra per l'esterno jolly.